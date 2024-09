POTENZA A RFV, La difesa si è indebolita, ma Biraghi...

FirenzeViola.it

L'ex difensore della Fiorentina Alessandro Potenza è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, durante il "Viola Weekend", per parlare di questo inizio di stagione della squadra: “Ho avuto modo di vedere la Fiorentina e ho giocato con Palladino in Under 21 e al Genoa. Il mercato ha messo un freno al progetto tecnico, basti vedere la situazione di Amrabat. Tutti gli allenatori vorrebbero avere l’80%/90% della rosa a disposizione perché non è semplice allenarsi con calciatori in uscita. In questa fase è stato tutto di difficile amministrazione. Certo ci saremmo potuti aspettare un inizio migliore ma è stata fatta una buona squadra. Solo nel reparto difensivo non si è competitivi come l’anno scorso, ma per il resto il livello della rosa si è alzato".

Da ex esterno, cosa porta Gosens alla Fiorentina?

“Parliamo di un giocatore molto forte che si sposa benissimo con il modo di giocare di Palladino e che per questo potrebbe essere facilitato anche ad inserirsi. È stato un acquisto importante".

Vede troppo entusiasmo in Moise Kean?

“Parto dal presupposto che in Italia quando si è tanto giovani bastano 2-3 partite per etichettare un ragazzo come fenomeno. Kean non devo certo scoprilo io: è fortissimo fisicamente, potente e può fare la differenza. Deve avere l’umiltà giusta e capire che nonostante sia passato dal PSG, alla Juve e ora alla Fiorentina può essere la stella della squadra".

La convince Biraghi spostato a terzo di sinistra?

“Già qualche mese fa dissi a questi microfoni che Biraghi sarebbe potuto essere un perfetto terzo. Ha tempi di gioco, buoni piedi ed è un giocatore maturo. Penso che la scelta di Palladino sia giusta, lo vedo bene in quella posizione di campo. Certo è che il reparto difensivo si sarebbe potuto migliorare un po’ meglio".

