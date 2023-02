PORRINI A RFV, Braga avversario tosto. I viola...

L'ex difensore della Juventus e oggi allenatore Sergio Porrini è intervenuto in diretta a Dodicesimo Uomo su Radio Firenzeviola . Queste le sue parole: "La Juventus non sta vivendo un momento brillantissimo però la partita di ieri ha detto che i bianconeri sono stati convincenti. La Juve ha avuto diverse occasioni, il gol di Castrovilli sarebbe stata la rete della beffa. I viola hanno fatto poco, hanno giocato in maniera poco aggressiva. Allegri ha fatto bene ha mettere il tridente e ha avuto una risposta positiva".

Sulla difficoltà della Fiorentina nel segnare: "Gli attaccanti viola sono giocatori in grado di poter realizzare di più di quello che stanno facendo quest'anno. Secondo me viene a mancare la rifinitura per loro. Vlahovic non lo scopro io, è tra i centravanti più forti d'Europa. E' difficile sostituirlo, però arrivano pochi palloni ai centravanti della Fiorentina".

Sull'Atalanta: "A Bergamo ormai non fa più notizia il sorprendete lavoro di Gasperini che ha rivalutato tantissimi giocatori. Uno degli ultimi è proprio Lookman, ma anche lo stesso Hojlund. Sono bravissimi nello scouting, ma l'allenatore è il vero fenomeno nel lavoro, riesce a rendere oro tanti giocatori".

Su Spalletti: "Non ha mai avuto una rosa così competitiva, nonostante sia stato in grandi squadre. Ha saputo dare un gran gioco e una mentalità vincente, ha fatto un lavoro eccezionale. Come lo ha fatto anche in passato anche con la Roma. Questo Napoli è qualcosa di bellissimo da vedere, e il merito è anche dell'allenatore che ha iniziato a togliersi qualche sassolino dalle scarpe".

La Conference League per la Fiorentina: "Non è mai un turno agevole incontrare squadre portoghesi, lo abbiamo visto anche quando la Juve ha incontrato il Benfica o il Porto. Il Braga non è da sottovalutare, è un avversario molto difficile che sa giocare un ottimo calcio".