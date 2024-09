PONGRACIC, Serve la svolta: Palladino si affida a lui

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Il Corriere Fiorentino fa un focus su Marin Pongracic, il quale ha vissuto un avvio di stagione da dimenticare ma che domani tornerà in campo dal primo minuto contro la Lazio. Ora che la Fiorentina è chiamata a rispondere sul campo alle critiche piovute sulla fase difensiva, è soprattutto a lui che si affiderà Palladino per uscire dalle paludi della classifica e trovare i primi tre punti in Serie A. In assenza della punta Castellanos molte delle speranze laziali di mettere in difficoltà la retroguardia viola sono riposte in Dia, perciò sarà sull’attaccante senegalese che verranno misurati i progressi di un difensore il cui ambientamento nel mondo viola è stato tutt’altro che immediato. Colpa di una linea a tre nella quale Pongracic non era abituato a giocare ma anche di una continuità di rendimento che fino a oggi resta il suo tallone d’Achille, scrive il quotidiano.

Ed è da questi black-out mostrati anche a Firenze che Pongracic è chiamato a ripartire per rispondere agli scettici sul suo arrivo in viola. Nelle prime gare giocate contro Parma e Akademia Puskas, in Conference, il croato non solo è parso in chiara difficoltà in marcatura, ma anche troppo nervoso (4 cartellini gialli collezionati in appena 3 partite). Lui resta comunque il candidato principale al ruolo centrale della difesa a tre, e a prescindere dagli errori fin qui commessi sarà proprio contro la Lazio che sarà chiamato a mostrare di che pasta è fatto.