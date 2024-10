PONGRACIC, Niente Croazia: rimane a Firenze a lavorare

Fonte: Ludovico Mauro

Marin Pongracic non raggiungerà il ritiro della nazionale croata durante questa sosta. Il centrale della Fiorentina era stato infatti inserito tra i convocati del ct Dalic per le sfide di Nations League in programma sabato 12 e martedì 15 ottobre, rispettivamente contro Scozia e Polonia, prima però di accusare gli ormai noti problemi muscolari che lo tengono fuori dalla partita con la Lazio. Motivo per cui, al pari di Kean e Kayode, anche l'ex Lecce non prenderà parte agli impegni della Croazia e resterà a Firenze a lavorare verso il recupero.