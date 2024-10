PONGRACIC, Lui e Kean ancora in dubbio per Lecce

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Secondo quanto scritto da La Nazione in vista della sfida contro il Lecce mister Palladino spera di avere buone notizie non solo dai nazionali che sono destinati a rientrare al più tardi proprio per metà della settimana prossima ma soprattutto dai tre acciaccati che hanno dovuto saltare le ultime sedute. Il riferimento va a Kayode, Kean e Pongracic che in virtú delle rispettive problematiche (febbre, lombalgia e risentimento ai flessori) hanno dovuto saltare gli impegni con le rispettive Selezioni per il recupero del terzino non ci saranno problemi, mentre un po' più di apprensione c'è attorno alla punta e al centrale, ad oggi in dubbio per la trasferta in Salento.

Kean, nelle ultime sedute, ha lavorato a parte e non è escluso che in questi giorni l'ex Juve possa portare avanti un lavoro personalizzato per bruciare i tempi e tornare quanto prima in gruppo