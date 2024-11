PONGRACIC, 45 minuti in campo con la Primavera

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Per la prima volta dallo scorso 15 settembre, quando giocò la sfida di campionato tra Atalanta e Fiorentina, Marin Pongracic è tornato in campo. Lo ha fatto con la maglia della Fiorentina Primavera contro la Cremonese. Il centrale croato ha giocato , così come aveva fatto Rolando Mandragora la settimana scorsa contro il Milan, i primi 45 minuti. L'ex Lecce è in fase di recupero da un risentimento muscolare ai flessori che lo sta tenendo ai box da oltre un mese. Pongracic ha giocato da titolare al fianco di Romani in difesa per tutta la prima frazione di gioco prima di essere sostituito da Elia nell'intervallo.