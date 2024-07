POMINI A RFV, Terracciano in calo: si ascolti Palladino

FirenzeViola.it

L'ex portiere, Alberto Pomini, ha parlato a Radio FirenzeViola durante "Viola Amore Mio" di Pietro Terracciano: "Rispetto al primo anno non ha dato quella continuità che tutti si aspettavano, ma mi piace perché si è costruito la sua fortuna da solo ed è cresciuto tanto. Non dimentichiamoci che la Fiorentina per due anni consecutivi è arrivata in finale di Coppa, sarà stato merito anche del portiere. E' normale che ogni allenatore, poi, abbia delle esigenze diverse".

Quando bisogna dare ascolto all'allenatore?

"Ormai il portiere è diventato parte integrante della tattica di ogni allenatore, che quindi bisogna cercare di assecondare. Terracciano l'ho visto un po' in difficoltà nella copertura della profondità più che sullo sviluppo".

