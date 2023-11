POLVEROSI, Viola crea ma non segna: problema serio

FirenzeViola.it

Nell’edizione odierna del Corriere dello Sport è possibile leggere un editoriale di Alberto Polverosi. Queste le sue parole: “A Pioli sono bastati gli otto minuti finali del primo tempo, recupero compreso, per piegare la Fiorentina. È bastato il pur timido risveglio dell’ex Jovic, inghiottito fino a quel momento (ma anche dopo) dalla sua nota pigrizia, per spostare la partita dalla parte rossonera…E se da Jovic almeno uno spunto è arrivato, dal neo viola Beltran niente di niente.

L’argentino ha una buona tecnica ma deve rafforzarsi nelle gambe e nel busto per reggere l’urto delle difese italiane. Stavolta però anche la tecnica lo ha tradito: davanti a Maignan ha sbagliato il controllo e un’occasione colossale è finita tra le braccia del portiere francese…Una squadra che fino ad un mese fa era, nel 2023, fra le più prolifiche d’Europa, ha segnato appena due gol nelle ultime cinque partite di campionato. Se non segnano Gonzalez e Bonaventura non segna nessuno, nonostante quattro la squadra riesce a produrre nella metà campo avversaria e anche nell’area avversaria, nonostante i 19 tiri (a 9), gli 11 angoli (a 3), il 59% di possesso palla e nonostante Italiano abbia chiuso la partita con quattro attaccanti: Gonzalez, Nzola, Kouame e Ikone. Se non basta tutto questo per fare un gol il problema è serio, molto serio.