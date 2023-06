POLVEROSI A RFV, Zaniolo? Preferirei Orsolini ma...

FirenzeViola.it

Ascolta l'audio

Alberto Polverosi a Radio Firenze Viola

Alberto Polverosi, giornalista del Corriere dello Sport, ha parlato nel corso di "Palla al centro" di Radio Firenzeviola. Queste le sue parole: "Zaniolo quante partite ti garantisce all'anno? Tra Nzola e lui scelgo l'attaccante dello Spezia, perché è questo di cui ha bisogno la Fiorentina. Poi certo, Zaniolo ti alza comunque il livello":

Prosegue: "Zaniolo è un giocatore bravo, ma non è la prima esgenzia, semmai è la seconda. Alla Fiorentina serve un attaccante che faccia gol. poi conoscendo la gestione della società viola se arriva Zaniolo è perché partirà Nico Gonzalez. Non vedo il miglioramento in termini di gol, anche se ovviamente lo prenderei subito".

Su Orsolini e Zaniolo: "Orsolini e Zaniolo non sanno cosa sia la continuità, ma tra i due prendo Orsolini. L'esterno del Bologna ha fatto bene, ma comunque la scorsa stagione fu disastrosa. Siamo sempre a parlare del problema della continuità, fanno restare dei dubbi. Portiere? Sono uno dei pochi a dire che non c'è un problema portiere, ma se arrivasse Vicario... Montipò non porterebbe ad un miglioramento, così come Cragno o DI Gregorio. Ricordiamoci che la Fiorentina è arrivata a Praga grazie a Terracciano che fece una grande parata a Twente. Carnesecchi idem. Se deve arrivare un portiere medio tanto vale tenere Terracciano. Poi per parlare di questo ruolo si deve sentire chi è del mestiere, io chiamavo Giovanni Galli per avere un responso".

Nzola è meglio di Cabral?

"Assolutamente sì. Nzola è molto più padrone del ruolo, è un Lukaku in toni inferiori, vede la porta, ha colpo di testa e personalità. E' meglio anche di Jovic, vedrei un miglioramento netto".

Sul regista: "Quando è bravo cambia tutto. La Fiorentina ha avuto Pizarro, che aveva qualità Quando il regista aza la testa e lancia a trenta metri fa la differenza, nè Mandragora nè Amrabat lo sanno fare. Ecco perché a volte ci ha giocato Castrovilli a volte. Spalletti a Udine traformò Pizarro da trequartista a regista e lui motivò la scelta: "Se l'azione parte con qualità finisce con qualità".

Su Maxime Lopez: "Mi piace. La Fiorentina ha avuto anche Torreira: sono giocatori che incidono, semplificano e arricchiscono l'azione. Tra Maxime Lopez e Amrabat scelgo il primo. Poi lo sa Italiano cosa serve. Il mercato è comunque partito nel modo giusto".