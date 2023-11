POLVEROSI A RFV, Ha ragione Italiano sulle punte

FirenzeViola.it

Il giornalista del Corriere dello Sport Alberto Polverosi ha parlato così a Radio Firenzeviola, partendo dalle frasi di Italiano sugli attaccanti: "Io ho un'idea di calcio differente da Italiano, perché per me conta più il giocatore dell'allenatore. Ma su ciò che ha detto sono d'accordo. Dopo Vlahovic sono arrivati 7-8 attaccanti: mi dovete dire chi tra loro può essere paragonato al serbo... Poi a volte Italiano pensa di avere in mano la scienza del calcio, questo si sa, ma la realtà dei fatti ci dice che i centravanti della Fiorentina sono questi e lui ci può far poco. Ma a me lascia perplesso anche un'altra cosa".

Quale?

"Vedo Martinez Quarta che con l'Argentina gioca sulla fascia e da noi non lo fa. Mi dicono che sia perché il giocatore non vuole farlo, ma a me questo non sta bene perché poi tocca a Parisi giocare sulla destra... A Italiano manca il piano B, questo mi sembra piuttosto chiaro. Ma tornando agli attaccanti, le due punte potrebbero essere un'idea proprio per cercare un piano alternativo".

