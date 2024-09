POLVEROSI A RFV, Cataldi? Anche meglio di Arthur

FirenzeViola.it

Alberto Polverosi, giornalista del Corriere dello Sport, ha parlato a "Palla al Centro" in onda su Radio FirenzeViola analizzando i temi più attuali di casa Fiorentina: "Per me Bove è un gran giocatore, una mezzala completa. Sa fare tutto, sia regia che inserimenti. Con personalità e intelligenza. Parliamo di un centrocampista moderno. Credo che sarà un titolare di questa squadra. Poi c'è un 'regolarista' come Cataldi: in certi momenti mi sembra superiore ad Arthur. Nella rapidità di passaggio. Adli invece quando sta bene, fa bene. Nel Milan non aveva grande spazio. Richardson è 'fisicato', ciò nonostante ha dei colpi da giocatore con un fisico meno ingombrante. Questo centrocampo mi piace, forse è meglio dell'anno scorso".

Gudmundsson è meglio o peggio di Gonzalez?

"L'islandese mi piace di più di Nico. Mi diverte di più. Gonzalez fa un movimento, pur facendolo benissimo. Ma Gudmundsson ha tante giocate in più".