POLO (MUNDO D.) A RFV, Depay cerca top-club e soldi

Alla luce della notizia rilanciata questa mattina da La Gazzetta dello Sport, che ha parlato di una Fiorentina interessata all'attaccante dell'Atletico Madrid, Memphis Depay, ai microfoni di Radio FirenzeViola è intervenuto il vicedirettore de El Mundo Deportivo Fernando Polo. Ecco le sue parole durante la trasmissione Viola Amore mio: "Credo che Depay sia ancora un buon attaccante. Quando era al Barcellona, Xavi di lui pensava che fosse il miglior tiratore ma che fosse un po' troppo individualista, sempre bravo a cogliere le occasioni ma spesso disconnesso rispetto al gioco corale della squadra".

La Fiorentina per Depay potrebbe essere una destinazione possibile?

"Per me la Fiorentina e Firenze sono una leggenda. Ma non so se quello viola è un club all'altezza delle sue aspettative. Lui non è certo un giocatore a fine della carriera: è ancora un elemento importante che può fare al caso di società di primo livello. La Conference League, poi, non so se lo attrarrebbe: lui è abituato a giocare la Champions e non so se sarebbe disposto a disputare questo torneo".

Potrebbe essere una scelta di vita quella di Firenze, semmai?

"Lui ama la moda e la musica e certamente in Italia si troverebbe a suo agio. Potrebbe seguire l'esempio di Arthur, che pur avendo un pedegree importante ha comunque scelto di venire a giocare alla Fiorentina. Bisogna poi vedere se i viola potrebbero accontentarlo sotto l'aspetto delle richieste economiche, che certamente sarebbero molto alte".

Da un punto di vista tattico lui può fare anche la prima punta?

"Io credo che lui sappia dare il meglio di sé come esterno sinistro. Perché sa accentrarsi e calciare in porta con il destro. Poi, certo, può ricoprire il ruolo di centravanti ma è bene precisare che non è un bomber. Tanto per essere chiari non è né Lukaku, né Kane né Lewandowski".