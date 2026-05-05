Poesio sul CorFio: "Potrebbero bastare i demeriti altrui per salvarsi"

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Sulle pagine del Corriere Fiorentino è presente un fondo a cura di Ernesto Poesio a proposito di Roma-Fiorentina: "Ai viola sarebbe bastato un pareggio per certificare il mantenimento della categoria, ma sul cammino della squadra di Vanoli si è abbattuta una Roma affamata di punti Champions […] L’avvio incoraggiante della Fiorentina si è spento in meno di dieci minuti, sotto i colpi inferti da un avversario più affamato e convinto. [...] Agli uomini di Vanoli da qui a fine campionato potrebbero bastare anche i demeriti altrui per la salvezza. […] Tutto nel giro di poco più di 20 minuti.

Il primo tempo si è concluso con 1 tiro (fuori dallo specchio) per una Fiorentina spuntata, ma soprattutto con 7 tiri da dentro l’area concessi agli avversari, a fotografare una metà di gara senza storia in favore della Roma. […] Agli uomini di Vanoli basterà adesso un punto contro il Genoa per l’aritmetica certezza della permanenza in serie A e per archiviare così una delle stagioni più travagliate e deludenti della propria storia recente".