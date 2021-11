PODCAST FV, Vlahovic a tutti ma non alla Juventus

Non è un mistero che la Juventus sia in primissima fila per arrivare a Dusan Vlahovic, corteggiato centravanti che dovrà però per il momento provare a contribuire alle fortune della Fiorentina. Ecco perché il confronto dell'Allianz Stadium di sabato prossimo diventa di particolare piccantezza anche per la punta classe 2000, pronta ad esibirsi davanti agli occhi interessati di Agnelli, Cherubini e Nedved. A far da contraltare, però, la volontà del club viola di venderlo all'estero, più in generale la politica del "Vlahovic a tutti, ma non alla Juventus". Torna l'appuntamento con FirenzeViola in Podcast, oggi la voce di Dimitri Conti vi racconta retroscena e prospettive future intorno al nome di Vlahovic. Per ascoltare, basta cliccare sul link.