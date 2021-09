PODCAST FV, Commisso-DV9: tensioni in serbo

Tensioni in serbo tra la Fiorentina e gli agenti di Dusan Vlahovic dopo le parole di Commisso rilasciate nella giornata di ieri. Il presidente ha parlato chiaramente di "rischi" per l'attaccante viola che però al momento è di fatto l'unico vero titolare per quanto riguarda il centro dell'attacco di Italiano e dunque tendenzialmente intoccabile al di là del clima intorno al prolungamento che tarda ad arrivare.

Nel podcast di oggi si tratta proprio del tema inerente ai motivi per cui la firma non è ancora arrivata, con i procuratori pronti a guadagnare cifre molto più esose dalla cessione del bomber e con la Fiorentina che ogni giorno che passa vive con maggiore insofferenza il silenzio di giocatore e agente davanti a una proposta da "40 milioni di euro lordi per 5 anni" come raccontato in prima persona dal proprietario viola.

