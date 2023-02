PIZZIGONI A RFV, Jovic e Cabral valgono, vedrete

Carlo Pizzigoni, esperto di calcio sudamericano e portoghese, ha parlato a Radio Firenzeviola soffermandosi sulla gara di ieri col Braga: "Seguo il calcio portoghese da quindici anni e negli ultimi tempi ho visto crescere proprio il Braga. Quella di ieri è stata la fotografia di due momenti che si sono scambiati: la Fiorentina, in campionato, meritava più dei punti che ha. Lo Sporting Brava invece ha avuto buona continuità nonostante la perdita di Vitinha. Abbiamo visto dunque il contrario di quanto visto finora, ma non così lontano dalla realtà. Jovic abbiamo detto spesso che doveva essere l’uomo giusto per finalizzare e ieri ha fatto vedere quel che può dare”.

È tutto chiuso in vista della gara di ritorno?

“Toccando ferro dico che è quasi fatta. Anche Jorge mi sembra l’abbia data ormai per persa, poi comunque il Braga sta lavorando bene in campionato… Certo, onorerà comunque la Conference, ma io vedo il turno abbastanza segnato. Detto questo gli attraccanti viola possono dare di più e ieri si è visto”.

Quello di Braga è stato il vero Cabral o è un fuoco di paglia?

“Il brasiliano come Jovic ha dimostrato il suo valore. Si tratta di due attaccanti di assoluto valore, la sfortuna della Fiorentina è stata quella di aver beccato due stagioni negative per entrambi. Secondo me valgono, spero che dalla gara di ieri possano trarre qualcosa di importante”.

Come se la spiega questa differenza di rendimento tra Europa e campionato?

“Forse è anche il caso… Sia Jovic che Cabral le loro occasioni le hanno avute, per questo penso non ci sia una reale spiegazione. Poi non credo che il gioco di Italiano sia così conosciuto e dunque già inefficace… Anzi, quest’anno l’allenatore viola ne ha provate pure tante e alla fine diventa un fattore mentale".

Che spiegazione possiamo dare al rendimento negativo di Dodo?

"I problemi fisici. Secondo me non è mai stato al 100%. Credo sia stato un ottimo acquisto, migliore di chi c'era prima. Poi all'atto pratico ha dato meno, è vero, ma credo ancora che la sua stagione possa svoltare. Poi bisogna dire che veniva da una situazione psicologica complicata allo Shakhtar. Se torna al 100% sarà un fattore in più per la Fiorentina".

Sono più i meriti della Fiorentina o i demeriti del Braga?

"Non so ma spero che questo tipo di partite possa sbloccare mentalmente i viola. Poi senz'altro il Braga ha giocato una sfida al di sotto delle proprie possibilità".