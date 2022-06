PISTOCCHI, Consiglierei un giocatore a Pradè

Il noto giornalista Maurizio Pistocchi ha parlato ai microfoni per analizzare le ultime vicende in casa viola. Queste le sue parole:

"Mi meraviglia il fatto che la Fiorentina, dopo aver finalmente trovato un buon tecnico di livello come Italiano, non abbia ancora trovato la quadra sul rinnovo. Potrebbero esserci dei problemi paralleli col suo procuratore Ramadani. In ogni caso non dubito della professionalità di Italiano anche nel caso in cui dovesse cominciare la stagione col contratto in scadenza.

Sostituto di Torreira? Amrabat potrebbe sostituirlo, nella seconda metà di stagione ha fatto bene i quel ruolo. Torreira ha sicuramente qualità importanti, ma può essere sostituito con giocatori forti e meno costosi. C'è invece da capire come il gruppo reagirà a queste questioni. Mi aspetto però che la Fiorentina torni a competere dove le spetta. Ho molta fiducia nella proprietà e nella dirigenza, il progetto del Viola Park lo dimostra.

Aria pesante a Firenze? L'ambiente viola è uno dei più critici. Commisso è stato più volte criticato, ma secondo me il suo progetto è importante. I viola, a differenza di molte squadre in Italia, hanno una società sana e strutture di proprietà. In poco tempo si è riusciti a fare cose che molti non sono riusciti a fare in trent'anni. Troppo potere ai procuratori? Esiste un modo per limitare tutto questo: un gentlemen agreement tra i presidenti di tutti i club del mondo su un tetto limite di procure da pagare. Secondo me poi dovrebbero essere i calciatori a pagare i propri agenti. Grillitsch? È un ottimo calciatore e lo conosco bene, ma ne conosco uno che costa meno ed è molto più forte, casomai chiamo Pradè e glielo faccio vedere".