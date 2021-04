PISTOCCHI, Confusione dentro ACF. Vlahovic...

Il noto opinionista Maurizio Pistocchi ha parlato poco fa della situazione in casa Fiorentina, analizzando la stagione dei viola; queste alcune delle sue dichiarazioni più interessanti: La Fiorentina ha una rosa molto forte ma sta rendendo poco. Solitamente, quando una società va male si cambiano i dirigenti, non i dirigenti del personale. In società credo ci sia confusione. Iachini è un buon allenatore che va bene però se l'obbiettivo stagionale è la salvezza. Vlahovic? Lo dissi in tempi non sospetti, questo è un grande attaccante. Commisso deve valorizzarlo, può costruirci intorno una squadra vincente per i prossimi anni".