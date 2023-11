PISTOCCHI A RFV, Arbitri dovrebbero parlare post gara

FirenzeViola.it

Maurizio Pistocchi, noto giornalista, è intervenuto a "Scanner" su Radio FirenzeViola, approfondimento settimanale a cura di Giulio Dini, a proposito di VAR e applicazione della tecnologia. Queste le sue parole: “Viene applicato il regolamento in maniera molto discutibile. Il calcio è uno sport di movimento, se c’è un minimo contatto con un calciatore non si possono annullare dei gol, perché sono delle piccolezze. Gli interventi da dietro non vengono quasi mai sanzionati con l’ammonizione, ma sono molto pericolosi, mettono a rischio l’incolumità dei calciatori. Per quanto riguarda i falli di mano, secondo me non esiste un fallo di mano volontario in area di rigore, a meno che un giocatore non vada a parare un tiro. Milenkovic mette il braccio in una posizione errata e viene colpito. I falli di mano in area di rigore, o li depenalizzi, altrimenti è difficile giudicare”.

Sulle interviste post partita agli arbitri: “Credo che sia arrivato il momento di far parlare gli arbitri al termine della gara. Non ha senso nel 2023 che l’arbitro non possa intervenire a fine partita per spiegare il perché di alcune scelte. Bisogna arrivare il prima possibile a questa soluzione. Oggi ci sono tantissime telecamere, possono vedere tutto”.