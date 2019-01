PIOLI, Una sola vittoria su dieci contro Giampaolo

L’unico successo di Stefano Pioli quando ha ospitato il collega Marco Giampaolo è rappresentato dal 2-1 in ChievoVerona-Catania della stagione 2010-2011.

Poi, col tecnico originario di Parma nelle vesti di padrone di casa, ecco un doppio 2-1 per l’attuale mister blucerchiato in Inter-Sampdoria del 2016-2017 e Fiorentina-Sampdoria del 2017-2018.

Da segnalare, fra l’altro, che le squadre messe in campo da Giampaolo hanno sempre trovato la rete quando hanno affrontato in trasferta quelle di Pioli.

Per chiudere, se allarghiamo la nostra indagine anche ai Giampaolo-Pioli di campionato, scopriamo che quel Chievo-Catania citato in apertura rappresenta l’unica vittoria di Pioli contro il collega nei match con punti in palio, Serie A (8) più cadetteria (2).

TUTTI I PRECEDENTI FRA PIOLI E GIAMPAOLO IN CAMPIONATO

1 vittoria Pioli

3 pareggi

6 vittorie Giampaolo

7 gol fatti squadre di Pioli

13 gol fatti squadre di Giampaolo