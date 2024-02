PIOLI, Jovic ha qualità, lo sprono sempre. Il futuro...

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il tecnico del Milan Stefano Pioli al termine della gara vinta con il Frosinone ha parlato dell'ex viola Luka Jovic che è entrato ed ha deciso la partita: “Jovic? Luka è un giocatore decisivo, che non sta avendo tantissimo minutaggio ma che lo sfrutta per aiutare la squadra. Jovic è un giocatore di qualità, l’ho sempre pensato e lo sprono tutti i giorni. Non è stato solamente merito suo, abbiamo fatto una partita dove abbiamo cominciato così e così, ma abbiamo avuto una bella reazione caratteriale che ci ha dato la possibilità di vincere una partita complicata come ci aspettavamo.

Il mio desiderio per il futuro? "Quelle che sono le mie emozioni credo che non debbano interessare a nessuno. Non deve essere un problema se quelle voci annoiano o infastidiscono me, l’importante è che io, la squadra e il club siamo concentrati sul presente. Quelle voci non mi toccano. Poi a fine anno c’è un club che valuta e prende le sue decisioni. Io al Milan sto benissimo e l’ho sempre detto. Ho cercato di dare sempre qualcosa al Milan. Per il futuro si vedrà".