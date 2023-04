PIN, Con vittoria Conference va bene classifica anonima

Fonte: Lady Radio

© foto di Federico De Luca

L'ex difensore della Fiorentina, Celeste Pin ha parlato a poche ore dalla sfida contro l'Inter, in programma alle ore 18: "Giocare contro l'Inter a San Siro non si può mai definire facile, però la Fiorentina è in condizione di fare la partita che serve stasera. Il tecnico Viola è venuto incontro ai suoi giocatori e alle loro caratteristiche".

Prosegue: "Se Nico Gonzalez rimane fuori è per il meglio e la scelta rientra sicuramente nelle valutazioni sia tecniche sia di condizione fisica in vista dei tanti impegni ravvicinati. In difesa? Non designerei due titolari, in questo momento serve l'apporto di tutti i giocatori. Non mi preoccuperei neanche troppo della sosta, nel senso che come si è fermata la Fiorentina si sono fermati tutti, con più o meno nazionali che sono andati in giro per il mondo".

Conclude: "Vorrei vincere la Conference League, in quel caso mi accontenterei anche dell'anonimato in classifica"