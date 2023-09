PILLON A RFV, Centrocampo a tre più consono ai viola

FirenzeViola.it

Giuseppe Pillon a Radio FirenzeViola

L'allenatore di grande esperienza Bepi Pillon è intervenuto a Radio Firenzeviola durante "Firenze Week end" per parlare di attualità viola e in particolare del modulo viola 4-3-2-1: "Arthur per me è un bravo play davanti alla difesa a tre, per caratteristiche. Con il cambio di modulo ci sarebbero più possibilità, anche perché questo 4-3-2-1 citato è simile al 4-3-3 che ama Italiano e dunque consono alla Fiorentina".

Manca un Amrabat? "Ormai è andato via, Ora c'è gente che ama giocare la palla ma per equilibrio, perché c'è anche da fare la fase difensiva, io con quei giocatori giocherei con il centrocampo a tre"

Elogio di Nico a Beltran è un messaggio a Italiano? L'allenatore deve fare l'allenatore e le scelte stanno a lui. Sono curioso anche io di vedere Beltran nell'arco di 15 partite, ma deve essere lui a meritarsi il posto in squadra. L'allenatore deve guardare il campo"

Cosa migliorare subito? "Quando si gioca così spesso si spendono energie importanti ed è normale che contro l'Inter qualcosa perdi dopo la Conference. Cambiare troppi giocatori però è rischioso. Di fronte ovviamente la Fiorentina ha trovato una grande squadra come l'Inter. Le responsabilità comunque non sono solo dell'allenatore che di sicuro ragionerà su cosa ha sbagliato, ma anche di chi va in campo"