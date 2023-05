PILLON A RFV, Castrovilli lo vedo meglio come mezzala

FirenzeViola.it

© foto di Nicola Ianuale/TUTTOmercatoWEB.com

Giuseppe Pillon, allenatore ed ex calciatore, ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola durante "Palla Al Centro": "La Fiorentina è una squadra che gioca con una difesa molto alta, con i terzini che si spingono molto in avanti, il che rappresenta anche un punto debole e una vulnerabilità di questa squadra".

Qual è la sua opinione su Castrovilli?

"Lo vedo molto meglio come mezzala e non come doppio mediano. E' molto bravo negli inserimenti, e inoltre come mezzala ha una maggior libertà di movimento e di spingersi in fase di attacco; personalmente vedrei molto bene Bonaventura e Castrovilli insieme in un centrocampo a 3, perché in questo modo la Fiorentina potrebbe basare il suo gioco su due mezzali che attaccano molto bene lo spazio. Ovviamente sono letture di gioco che variano da partita a partita".

Come dovrà affrontare questo finale di stagione la Fiorentina?

"Dovrà andare forte non solo nelle coppe ma anche in questo finale di campionato; Italiano fortunatamente può vantare numerosi cambi e turnover, che quindi rendono più facile far fronte a questi tre diversi impegni".

Cosa pensa del momento di Cabral?

"Per valutare un giocatore è necessario dargli continuità, e non variarlo di continuo; questo vale a maggior ragione per gli attaccanti. Cabral infatti è stato l'esempio di come dare continuità e fiducia a un giocatore può essere la chiave del suo progresso e del suo miglioramento".