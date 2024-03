PIERPAOLO BARONE A RFV, Vi racconto mio zio Giuseppe

© foto di giacomo.galassi

Direttamente dalla piazza centrale di Pozzallo, Pierpaolo Barone, figlio del fratello di Joe, ha raccontato così lo zio scomparso qualche giorno fa: "Mio padre mi ha raccontato quei giorni drammatici e purtroppo mentre stavo andando a Milano mi hanno dato la brutta notizia. Da piccolo io ero attaccatissimo a mio zio Giuseppe perché era il più piccolo dei quattro fratelli, poi aveva un carattere scherzoso e giovanile. Era quello che mi seguiva sempre quando giocavo a calcio da piccolo. Ricordo il primo poster che mi regalò fu di Platini, poi da quando è arrivato alla Fiorentina mi sono affezionato alla squadra anche se ero già legato a Firenze dove ho vissuto per un periodo. La tifoseria della Fiorentina mi ha sempre affascinato. In questi giorni ho avuto contezza dell'affetto della città per mio zio: a distanza trasparivano le critiche, poi si è capito quanto era amato. Il culmine è stato quando la tifoseria ha fatto quella grande manifestazione d'affetto al Viola Park".

Che rapporto aveva con lui?

"C'era il cliché dello zio d'America che quando tornava portava sempre cioccolato e tanti regali. Ma aveva un grande legame professionale con il nostro paese che è culminato con l'affiliazione".

GUARDA L'INTERVENTO: