PIEROZZI, Venivo da 6 mesi di poca fiducia. Qui c'è unità

FirenzeViola.it

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Dopo il pareggio contro il Torino, l'esterno della Salernitana Niccolò Pierozzi, di proprietà della Fiorentina e in prestito secco fino a fine anno in Campania, ai microfoni di Dazn dallo stadio Olimpico Grande Torino ha preso la parola, rimarcando anche la fiducia riposta in lui da Inzaghi, quella che almeno fin qui Italiano non gli aveva concesso in viola: "Venivo da 6 mesi in cui di fiducia ne vedevo poca, la fiducia di Inzaghi è fondamentale, all’interno dello spogliatoio c’è unità di intenti. Salvezza? Ci crediamo tanto, nessuno ha pensieri negativi nel gruppo, le squadre sono tutte lì e bastano pochi punti per rientrare in corsa".