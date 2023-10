PIEROZZI, Regala la maglia dell'esordio alla famiglia

FirenzeViola.it

Giovedì contro il Cukaricki è stato lo spot migliore per il settore giovanile della Fiorentina e il Corriere dello Sport - Stadio parla della valorizzazione del vivaio da parte del club viola. Alle prime scelte Kayode e Ranieri hanno fatto seguito Comuzzo, Pierozzi e Sottil mentre sono rimasti seduti, tra panchina e tribuna, altri tre giovani come Amatucci, Martinelli e Dalle Mura.

Per Pierozzi è il coronamento di un sogno, specie perché arrivato a tre mesi di distanza dalle problematiche addominali che lo hanno costretto a fine luglio a un ricovero di due settimane in ospedale. Anche per questo ha scelto di regalare alla famiglia la maglia d’esordio che è già pronta per essere incorniciarla.