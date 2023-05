PIERGUIDI, Stadio? Addio all'idea centro commerciale

FirenzeViola.it

Intervenuto a RTV38, Michele Pierguidi, presidente del Quartiere 2 di Firenze, è tornato a parlare delle problematiche relative alla ristrutturazione dello Stadio Artemio Franchi. Ecco le dichiarazioni di Pierguidi in merito a possibili soluzioni per ovviare ai 55 milioni bloccati dall'Unione Europea per il rifacimento dello stadio: "Io non ho informazioni su quando né da dove arrivino i soldi che mancano. Il comune è deciso e fiducioso nel continuare il progetto e confida sul fatto che lo stadio Franchi si farà. Ci sono 140 milioni di euro da spendere entro il 2026. Ne mancano 55, ma non per errore del Comune di Firenze, che ha partecipato un bando a cui poteva partecipare. Non ci sono stati affidati questi soldi ma andremo in qualche modo a trovarli. La Juventus prende 100 milioni di euro in dieci anni. Perché non fare una cosa simile a Firenze, cambiando il nome dello stadio per una sponsorizzazione. Anche il canone d'affitto può essere un modo per ripagare l'eventuale mutuo.



C'è una gatta da pelare ma il sindaco Nardella sembra determinato. Voglio precisare il fatto che non ho mai fatto opposizione per lo stadio al Campi e nemmeno per la Mercafir, ho solo sempre fatto presente che prima di occuparci di un nuovo stadio bisognava pensare a cosa sarebbe successo al Franchi.

Io non toglierei niente dal progetto dello stadio. I rendering ci fanno vedere che sarà uno stadio bellissimo. Certamente le parole di Commisso, che dice che non metterà un euro, pongono la parola fine su quanto avrebbe dovuto sorgere accanto. Secondo me non ci saranno più né centro commerciale né albergo, ma il Comune si concentrerà solo per realizzare lo stadio. Se Commisso non è interessato a mettere soldi penso che vada via l'aspetto che poteva essere di contorno dello stadio e invece, dove adesso ci sono i Campini, penso che ci potrebbe essere un bellissimo parco.

Commisso quando parla è molto chiaro. Lui vuole il total control, purtroppo col Franchi non lo può avere. Per quanto riguarda il Padovani, non so se sarà la soluzione ideale, credo che il Comune farà fatica ad intervenire per lo stadio di rugby. Credo che la soluzione migliore sarebbe quella di giocare ad Empoli, poi se c'è la possibilità di tenere la squadra a Campo di Marte meglio, ma non so se sarà possibile.

Bloccare l'opera? Quelli che invocano questo farebbero meglio a non parlare. Erano li stessi che quando hanno messo i vincoli non hanno fatto niente per toglierli. Abbiamo comunque la possibilità di avere un'opera che nessuno è mai riuscito a fare. Questo Sindaco è determinato, ha circa 140 milioni dall'Europa, quindi dopo anni, a scoppio ritardato, quando tutto è in moto, si fa meglio a stare zitti".