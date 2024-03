PIERGUIDI A RFV, Il Franchi sarà tutto coperto nel 2028

Michele Pierguidi, presidente del Quartiere 2 di Firenze, durante “Garrisca al Vento” su Radio FirenzeViola si è espresso così sul tema stadio: "Il Franchi nuovo sarà tutto coperto. I 55 mln sono arrivati e permettono di finanziare tutto lo stadio. Oggi è certificato che lo stadio sarà come deve essere. Si finirà nel 2028, per una decisione del Governo, ma non per il Comune di Firenze che comunque ce l'avrebbe fatta nel 2026. La proroga è buona perché così la Fiorentina giocherà sempre al Franchi. Mancherà qualcosa per fare tutte le rifiniture. Questi 55 milioni sono l'aumento dei costi dei materiali e lo stadio sarà come da progetto, moderno. Saranno anche riprofilate anche la maratona e la tribuna, oltre che le curve avvicinate. I parcheggi saranno realizzati nell'area di Campo d'Arrigo e conterranno 3000-3500 posti. Saranno rimodulati tutti i lavori visto che è cambiata la prospettiva temporale. I lavori importanti adesso saranno di consolidamento del cemento armato. Con il restyling anche i costi di manutenzione saranno meno".

Sull'arrivo dei tifosi del Maccabi Haifa nel ritorno di Conference League: "Non ho notizie su un possibile stadio a porte chiuse. Il pubblico di Firenze è corretto, quindi sarebbe un'ingiustizia. Come lo è stata anche la sanzione subita dopo la finale di Praga. Mi auguro che non ci siano limitazione. Allo stadio conta solo la Fiorentina".