PIERGUIDI A FV, Striscioni? Non sono d'accordo perché...

Fonte: Dall'inviato a Coverciano, Ludovico Mauro

Da Coverciano, dove si è tenuta la presentazione del secondo torneo di calcio giovanile "Davide Astori", il presidente del Quartiere 2, Michele Pierguidi, si è così espresso a Firenzeviola sulla vicenda stadio e gli striscioni contro il sindaco: "Sarà un evento importante che coinvolge bambini che giocheranno nel nome di Davide Astori, bravo l'Affrico che l'organizza e a chi partecipa. Grazie anche alla famiglia Astori qui presente per questa presentazione. Anche il luogo dove siamo, Coverciano, rende merito al torneo e a Davide Astori"

Sulle polemiche sullo stadio: "Non siamo stati capiti perché il sindaco ha fatto di tutto per restaurare lo stadio. Penso sia l'unico sindaco che ha parlato poco e fatto tanto per lo stadio, perché i 150 milioni del PNC sono legati allo stadio Franchi e sono una realtà. Firenze ha sempre aspettato ed ha bisogno che lo stadio Franchi venga restaurato. Ce lo ha fatto notare nel tempo anche la Fiorneitna che lo stadio faceva schifo e cascavano i calcinavcci. Anche sulla spinta della Fiorentina si è fatto tutto quello che si poteva fare, con il sindaco che si è impegnato tantissimo e questi fondi ottenuti sono una realtà. La contestazione a Nardella io non la condivido e non la capisco"

Perché non è d'accordo con i tifosi? "No perché la Fiorentina ha un contratto firmato nell'aprile del 2022 in cui si dice che i lavori al Franchi partiranno a gennaio e per quello ha avuto uno socnto e che finisca questo contratto a giugno del 2024. La Fiorentina sa da due anni che nelle prossime due stagioni non giocherà al Franchi, è molto strano che ci si accorga ora che a gennaio o febbraio partono lavoro o si ritenga uno schiaffo aver assegnato ad una ditta i lavori. Lo trovo strano. Il Comune di Firenze è proprietario dello stadio ed ha il dovere e sottolineo il dovere di restaurarlo e di non perdere i 150 milioni di euro che servono a questo e la Fiorentina insieme al Comune deve fare un percorso per trovare un'alternativa. Non è giusto che la Fiorentina giochi lontano da Firenze per questo il Comune facendo uno sforzo aveva individuato la soluzione Padovani, nonostante a Cagliari e Bologna lo stadio provvisorio lo abbiano pagato interamente i club. Qui grazie al fatto che si va ad ingrandire lo stadio di rugby, i soldi da spendere per la Fiorentina sono molto meno. Perciò il sindaco ha fatto un grosso sforzo per la squadra e la tifoseria anche non dovuto perciò sinceramente stavolta sono rimasto molto molto male anche se di solito mi trovo sempre d'accordo con la curva Fiesole".

Altre soluzioni in città? "Qui ci vuole la sfera di cristallo perché se non si parlano e non si accordano la Fiorentina con l'amministrazione di Firenze o con quelle delle città dove volesse spostarsi, nominate anche dal dg. Ma se non si condividono gli intenti è un bel problema che risolverà la Lega o il Prefetto che può riguardare anche l'ordine pubblico".