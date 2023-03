PIERACCIONI, Stadio nuovo o di Lego: basta che i viola...

Fonte: dalla nostra inviata Luciana Magistrato

Presente presso il teatro “La compagnia” di Firenze in occasione della serata per i 40 anni del film “Io, Chiara e lo scuro” in omaggio a Francesco Nati, il noto attore fiorentino Leonardo Pieraccioni (nella foto con la figlia di Nuti Ginevra e la ex moglie Annamaria Malipieri) ha rilasciato a Firenzeviola.it alcune parole: “Sono venuto a raccontare che la “colpa” del mio mestiere è di Nuti: quando ho seguito i “Giancattivi” mi sono appassionato, così come dopo aver visto “Madonna che silenzio c’è stasera”. Della generazione dei grandi comici italiani, Nuti è quello che ha fatto le migliori commedie”.

“La Fiorentina via dallo stadio Franchi? Io ci ho capito poco: avevo capito che voleva farlo Commisso con i suoi soldi poi invece gli hanno detto: “Perché lo vuoi fare te col tuo denaro? Li spendiamo noi i soldi per farlo”. Ho visto qualcosa… ci sono certi progetti che ledevano l’opera di Nervi e dunque hanno dovuto fare un progetto a parte. L’importante è che la Fiorentina vada bene, poi che giochi in uno stadio fatto con il Lego pagato da Commisso o dalla zia di Ceccherini va bene uguale”.

“Ma dove andrà la Fiorentina in trasferta? Speriamo a Pontassieve, così sono anche vicini a casa mia e la vado a vedere in ciabatte. Andremo a Empoli… basta andarci con lo spirito giusto”.