PIATEK, Persi 2 punti. In lotta per l'Europa? Certo

Krzysztof Piątek ha parlato a DAZN dopo la partita pareggiata con l'Hellas Verona grazie ad un suo gol: "Seccondo me oggi abbiamo perso 2 punti. È stata una partita dura con il Verona, il momento non è semplice per noi perché meritavamo di più nelle ultime tre partite. Dobbiamo lavorare di più, vediamo nelle prossime partite. Cosa è successo? Non lo so, forse giochiamo ogni tre giorni e per noi è difficile perché è la prima volta. Il Verona ha 41 punti... Continuo a sparare? Sì ma sono un po' arrabbiato perché oggi dovevamo fare 3 punti per noi, per i tifosi e per la classifica. Europa? Certo che lottiamo ancora".