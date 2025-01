PIÀ RFV, Ndour? Giocatore interessante, ma per il futuro

FirenzeViola.it

Inacio Pià, ex attaccante tra le altre anche dell'Atalanta è Intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Viola AmoreMio": "Penso che la Fiorentina stia attraversando un momento non buono, le ultime prestazioni purtroppo stanno cancellando tutto il buono fatto fino ad un mese fa. È normale che una piazza come Firenze non sia contenta. Secondo me si deve dare fiducia a Palladino e speriamo che la Fiorentina torni a vincere già dalla prossima partita".

Cosa ne pensa del giovane Cher Ndour?

"Lo conosco bene, è un giocatore di struttura, interessante, non è velocissimo. Sicuramente ti alza il tasso di qualità in questo momento. Può essere un inserimento per il futuro. Al momento non è un giocatore che può prendere le chiavi del centrocampo della Fiorentina. In una mediana a due secondo me non esprime a pieno le sue qualità".

La Fiorentina sta pensando di riportare a Fortini in viola, è un operazione giusta?

"Secondo me è un idea che ci può stare, è un ragazzo interessante. Penso che come vice Dodo possa andare bene e sicuramente può crescere."

