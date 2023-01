PIÀ A RFV, Boga non adatto al gioco viola. I giovani...

Ignacio Pia, ex Atalanta e Napoli. ha parlato dell'attualità viola durante "Viola Amore mio" su Radio Firenzeviola e, da esperto di settori giovanili, dei tanti giovani in rampa di lancio: "Martinelli? Lo conosco, è un profilo importante, un portiere di cui si parla un gran bene e dunque la Fiorentina ha in casa un giovane sul quale puntare, uno di quei nomi di cui sentiremo parlare in futuro visto che è molto giovane.



Da brasiliano è sorpreso di Cabral? "Speriamo sia il suo anno perché ha potenziale e non è riuscito ad esprimersi al massimo. Firenze non ha scoperto ancora il suo valore, in termini di continuità e gol; speriamo sia l'anno della consacrazione. L'attaccante vive di gol, di assist, di giocate e ne hanno bisogno per ritrovare fiducia ed entusiasmo. Manca secondo me anche alchimia con la piazza ora. Se riuscirà alla ripresa a fare qualche "gollettino" si innalzerà la sua stima e la Fiorentina avrà un giocatore ritrovato"



Vedrebbe Boga alla Fiorentina? "A Bergamo non ha trovato sintonia con la piazza e l'allenatore forse perché arrivava con alte aspettative, a Sassuolo saltava l'uomo 10 su 10 ma ora è in uscita. A lui piace giocare a sinistra e rientrare, non so se nel modulo attuale della Fiorentina può giocare. L'Atalanta non ha necessità di fare cassa e svendere i propri giocatori e dunque vanno viste quali offerte avrà e quale sarà la scelta del giocatore per rilanciarsi".



Un parere su Cittadini, oggi elogiato anche da Mancini? "Sicuramente parliamo di un prospetto interessante per il primo anno tra i grandi e sta facendo bene. Può ricoprire più ruoli, anche il quinto di difesa perché ha gamba, ma ha grande prospettiva. Per dire se uno è pronto o no bisogna farli giocare. Come Scalvini? Lui è più giovane ma ha già molte partite, ha fatto la Champions perciò è pronto di sicuro e l'Atalanta



Danilo e Trinìdade pronti per sostituire Amrabat? "Sostituire Amrabat dopo il mondiale fatto non è facile. I due giocano in Sudamerica e l'impatto ora non sarebbe facile. Sono due giocatori interessanti ma al posto di Amrabat punterei su un italiano".



Bianco è pronto? "Lo conosco bene, è un ragazzo interessante e per capire se è pronto, torno a dirlo, bisogna dargli la possibilità di fare una decina di partite di fila. Ha tutto per imparare e migliorare, per fare il protagonista forse non è pronto ma bisogna dargli la possibilità di bastare.



Cosa pensa di Ndour? "Ha fatto la trafila a Bergamo, prima di andare al Benfica, è tecnico ed ha struttura importante, ma ha il passo da calcio spagnolo o portoghese".



Amatucci e Kayode li conosce? "Kayode ha qualcosina in più ma hanno bisogno di fare esperienza fuori per capire il loro livello, magari la Fiorentina sta valutando proprio questo, se mandarli in prestito. La società negli ultimi anni + arrivata sempre in fondo ed è un bacino importante per le nazionali giovanili perciò vanno fatti i complimenti a chi lavora per questo".