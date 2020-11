PEZZELLA, Stringe i denti per Parma: vuole esserci

Dopo la buona notizia del ritorno a pieno regime di Borja Valero, anche German Pezzella vuole tentare il tutto per tutto. L'argentino, fermatosi contro l'Udinese dopo l'ennesimo fastidio alla caviglia, cercherà di forzare in vista di Parma, ma senza rischiare di cadute. Le possibilità che scenda in campo sono remote, ma il capitano vuole stringere i denti. In caso di forfait - si legge sul Corriere Fiorentino - la logica prevede l’utilizzo di Igor, e la conferma della linea a tre con Caceres e Milenkovic, ma non si può escludere al 100% un passaggio alla linea a quattro con Lirola a destra, Biraghi a sinistra, e l’uruguaiano e il serbo in mezzo.