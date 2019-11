INDISCREZIONI DI FV IND.FV, BARONE-COMMISSO JR IN COMUNE PER LO STADIO Riunione pomeridiana in Palazzo Vecchio per il dg della Fiorentina Joe Barone: il dirigente viola, assieme a Joseph Commisso, sta prendendo parte in questi minuti alla consueta "task force" messa in piedi dal Comune di Firenze che sta lavorando da due mesi al... Riunione pomeridiana in Palazzo Vecchio per il dg della Fiorentina Joe Barone: il dirigente viola, assieme a Joseph Commisso, sta prendendo parte in questi minuti alla consueta "task force" messa in piedi dal Comune di Firenze che sta lavorando da due mesi al... NOTIZIE DI FV TOP FV, DOMINA DRAGO. SEGUONO RIBERY E VLAHOVIC Arriva la seconda sconfitta consecutiva per la Fiorentina, dopo quella di Cagliari, contro un Hellas Verona coraggioso. L'unica nota lieta, forse, la grandissima partita del portiere Dragowski che ha evitato più volte di prendere gol. La pensano così... Arriva la seconda sconfitta consecutiva per la Fiorentina, dopo quella di Cagliari, contro un Hellas Verona coraggioso. L'unica nota lieta, forse, la grandissima partita del portiere Dragowski che ha evitato più volte di prendere gol. La pensano così... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 27 Novembre 2019. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi