PEZZELLA, Il suo agente si trova adesso a Firenze

Con la stagione che va concludendosi, inizia a muoversi il mosaico per il prossimo campionato, e anche la Fiorentina non fa eccezione. Uno dei nomi in uscita, in proiezione, è quello del capitano, German Pezzella, la cui annata peraltro è già di fatto terminata visto che è stato squalificato per la partita di Crotone per somma di gialli. Proprio in queste ore, secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, è arrivato in città dall'Argentina il suo agente, Martin Guastadisegno: possibile perciò che qualcosa si muova sul fronte del centrale argentino, pre-convocato dalla Seleccion.