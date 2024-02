PERINETTI, Gudmundsson? Gennaio complicato

FirenzeViola.it

Il direttore tecnico dell'Avellino, Giorgio Perinetti, si è così espresso a FirenzeViola.it - direttamente dall'hotel Sheraton di Milano - sul mercato condotto fin qui dalla Fiorentina: "Belotti è un ragazzo con entusiasmo e passione, Firenze può essere la pizza dove dimostrare il suo valore. Una piazza che sa apprezzare chi suda la maglia".

Nel gioco di Italiano come lo vede?

"Penso che farà bene, cerca la porta ma anche il gioco con la squadra. Fino a questo momento non si è riusciti trovare la punta con i crismi del goleador, con un po' di fortuna Belotti potrà dare una grossa mano".

Gudmundsson avrebbe fatto fare il salto?

"Sarebbe stato l'acquisto del mercato, per le sue capacità di legare il gioco e assist. Ma non è mai facile a gennaio trovare la quadra".

Come giudica l'innesto di Faraoni?

"Un giocatore di sostanza, ottimo interprete del ruolo. Un giocatore azzeccato".

Come sta andando Gori all'Avellino?

"E' un professionista esemplare, mette attenzione in quello che fa, ha già segnato otto gol. E' stato sfortunato nell'ultima partita ma ci darà una grossa mano per tentare l'impresa che sogniamo".