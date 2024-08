PERINETTI A RFV, In mezzo prenderei Arthur o Bove. Gud può essere l'idolo dei tifosi

FirenzeViola.it

Così il direttore sportivo dell’Avellino, Giorgio Perinetti, su Radio FirenzeViola, direttamente dalla sede del calciomercato a Milano, ha parlarto così della situazione attuale in casa Fiorentina: "Amrabat? Se si è arrivati a questa situazione significa che ci sono tutti i presupposti per il suo addio. Quando un giocatore non vuole restare è giusto venderlo e trovare un sostituto. Mi piacerebbe rivedere Arthur a Firenze ma punterei più per una soluzione italiana come Bove. La Fiorentina ha fatto acquisti importanti come Colpani e Gudmundsson.

Il primo è un talento puro che deve trovare continuità mentre il secondo può diventare l'idolo dei tifosi. Kean, invece, è stata un'operazione intelligente perché ha tutte le qualità per far bene in viola e sfondare. Moreno? Mi ricorda un'operazione che feci io ovvero Romero al Genoa, stessa squadra di provenienza e stesso procuratore. Adli? Firenze è una piazza difficile ma può essere anche la piazza ideale".