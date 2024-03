PERINETTI A RFV, Castro? Vale la pena aspettarlo

FirenzeViola.it

Così il direttore sportivo dell’Avellino, Giorgio Perinetti, a “Chi si Compra?” su Radio FirenzeViola a proposito del periodo della Fiorentina: “Ora si entra nella fase calda del campionato, quella in cui le coppe diventano più stimolanti perché ci si trova davanti alla realtà. Nuda e cruda. Mi sembra che la Fiorentina stia facendo bene, ora si devono raccogliere i frutti del lavoro. L’importante è arrivare alle sfide importanti con la forma migliore, il campo dirà poi se le condizioni sono giuste”.

Crede che Italiano debba gestire le energie col Maccabi?

“Penso lo sappia lui per primo. È molto attento alle rotazioni, anche se noi parliamo sempre di questo turn over che però si applica praticamente gara dopo gara visto che ci sono cinque sostituzioni. In coppa, mi viene da dire, quando ti capita il Maccabi penso che un “sorrisino” ti scappi… Occhio però perché il rischio è di sottovalutare le capacità agonistiche di certi avversari”.

Come ci si comporta con un giocatore come Castrovilli al suo rientro?

"Bisogna andare molto cauti e avere la forza di aspettare. È un giocatore forte, giovane e che può ancora migliorare. Il suo recupero passa attraverso il minutaggio, ma vale la pena aspettarlo. Pian piano ritroverà la condizione, non bisogna avere mai fretta: come dico sempre, meglio bene che presto".

È giusto aumentare le squadre in C o serve un campionato assestante?

"No, il campionato a cui partecipano Juventus e Atalanta è duro e agonistico. Dunque formativo. Perché aggiunge alla tecnica di base dei giocatori anche la componente agonistica. Direi che è bene che si continui così, la Juventus dimostra che ci sono molti vantaggi nella preparazione dei giovani ai campionati più importanti. La Fiorentina è stata illuminante nella realizzazione del suo centro sportivo Viola Park, quindi ora se facesse anche la seconda squadra sarebbe una cosa molto importante".