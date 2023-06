PERINETTI A RFV, Cistana? Viola mai stata vicina a lui

FirenzeViola.it

Ascolta l'audio

Giorgio Perinetti a Radio FirenzeViola

L'attuale direttore tecnico dell'Avellino ed ex dirigente del Brescia, Giorgio Perinetti, ha parlato nel corso di "Viola weekend" di Radio Firenzeviola.

Quando crede possa arrivare la cessione di Amrabat? Che sensazioni ha?

"Il mercato entra ora nel vivo, le cessioni di Tonali e Vicario aprono le danze, poi dalla prossima settimana si capirà meglio quali saranno i movimenti realistici che si potranno realizzare".

Chi potrebbe sostituire Amrabat?

"Servirà un profilo importante. Hjulmand è un giocatore diverso, ma può essere utile alla causa. In Italia ormai il mercato si basa su un rilancio dei giocatori che poi quando diventano importanti se ne vanno altrove".

C'è mai stata la volontà della Fiorentina di prendere davvero Cistana?

"Cistana ha avuto qualche contrattempo e infortuni e queste cose hanno rallentato il suo inserimento. Anche quest'anno il Brescia con Cistana in campo ha ottenuto risultati migliori. Quando ero al Brescia non c'è mai stata una trattativa approfondita con la Fiorentina. Ha un solo anno di contratto, quindi credo che o si acquista quest'anno o mai più. Lui è molto legato al Brescia, ma è normale che ad un certo punto voglia fare il salto di qualità in Serie A":

La Fiorentina può prendere Zaniolo?

"Ho sentito che ci sono stati dei sondaggi anche da parte della Juventus, ma non è una trattativa facile".

Berardi, Orsolini, Lukebakio. Chi pensa possa arrivare in Viola?

"La Fiorentina può attrarre giocatori importanti vista l'annata disputata, ma tanto dipenderà dalle cessioni".

Sulla nuova esperienza all'Avellino: "Mi stimola molto questa avventura, c'è voglia di fare bene, la società è ambiziosa. C'è tanto da riequilibrare".

Conclude: "Il problema strutture riguarda il calcio italiano ed è ciò che ci ha penalizzato anche in confronto alle altre realtà europee. La nostra burocrazia mette in difficoltà. Onore a Commisso per essere riuscito quantomeno a realizzare un bellissimo centro sportivo".