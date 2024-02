PELLISSIER A RFV, Parole Biraghi? Non avrei attaccato

FirenzeViola.it

L'ex attaccante Sergio Pellissier ha parlato oggi a Radio Firenzeviola, durante "Social Club". E ha detto a proposito della questione attaccanti della Fiorentina: "È difficile far cambiare mentalità ad Italiano... Il suo modulo è quello e ha portato anche dei benefici, anche a Lecce vinceva fino al 91' poi il calcio è strano. Indubbiamente ha preso un attaccante che mi piace come Belotti, secondo me può rendere ancora di più con Italiano perchè è quello che fa meglio la "guerra" rispetto agli altri. Il titolare sarà chi dimostra di meritarlo ma credo che se la Fiorentina ha preso un giocatore come Belotti, l'intenzione sia quella di farlo giocare. Non credo che Italiano guardi in faccia nessuno".

Le parole di Biraghi le ha sentite?

"Io parlo da capitano e non avrei mai attaccato nessuno davanti ai microfoni. Se qualcuno non ha dato tutto lo riprendi nello spogliatoio, anche in modo pesante: le cose si chiudono nel gruppo, tra di sé. Magari il compagno che ha sbagliato era anche in difficoltà".

