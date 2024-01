PELLISSIER A RFV, Kean? Non lo vedo bene a Firenze

FirenzeViola.it

Sergio Pellissier a Radio Firenze Viola

Nel pomeriggio di Radio FirenzeViola spazio anche a Sergio Pellissier. Lo storico ex centravanti del Chievo e attuale presidente della Clivense ha parlato così del momento che sta vivendo Lucas Beltran e della suggestione Moise Kean per la Fiorentina: "Non credo che Beltran sia una prima punta. O gioca da seconda punta o da esterno, ma lo vedrei meglio da seconda punta. Ha tanta qualità ma fatica ad esprimersi da prima punta.

Kean a Firenze? Non so, è un calciatore di qualità ma molto particolare, alterna grandi giornate da partite scialbe. Con Italiano si dovrebbe adattare, oppure dovrebbe adattarsi Italiano ad un suo calciatore e non credo che succederà".

