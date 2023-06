PELLISSIER, A me piace più Cabral. Retegui scommessa

FirenzeViola.it

Sergio Pellissier a Radio FirenzeViola

Sergio Pellissier, storico ex attaccante, ha parlato oggi a Radio Firenzeviola durante il "Viola Weekend": "Non saprei chi scegliere tra Jovic e Cabral perché hanno entrambi ampi margini di miglioramento. A me piace più Cabral ma ho la sensazione che entrambi ancora non abbiano fatto vedere le loro qualità. Credo che alla fine lascerà Firenze Jovic, io punterei su Cabral. Capisco che non si possa aspettare anni e anni, però sono tutti e due attaccanti con buone qualità".

Retegui profilo giusto per la Fiorentina?

"Il calcio italiano è diverso, bisognerebbe capire quanto tempo ha bisogno per entrare in condizione. Perché la Fiorentina potrebbe aver bisogno di un attaccante subito. Retegui il gol riesce a farloe in effetti questo è importante. Ma sarebbe un'altra scommessa. Potrebbe essere meglio andare su un profilo più pronto".

E Berardi?

"Credo sia più attaccante di Orsolini ma mi piacciono entrambi perché possono fare la differenza in qualsiasi momento. Indubbiamente non si parla di giocatori che fanno venti gol, però sono veramente bravi".

Un bilancio dell'annata della Fiorentina?

"Devo fare i complimenti alla squadra, ad Italiano ma anche alla dirigenza e al presidente. Hanno investito tantissimo e credono nella crescita di questa società. I tifosi della Fiorentina devono essere orgogliosi".

Quale calciatore non ha rispettato le aspettative?

"Se valuti il costo di Nico può essere che abbia dato qualsiasi in meno ma il suo valore non si discute".