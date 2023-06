PELLEGRINI A RFV, Vi spiego Ngonge e Montipò

FirenzeViola.it

L'ex viola David Pellegrini è intervenuto a "Viola Amore mio" a Radio Firenzeviola per parlare di Fiorentina: "La Fiorentina ha fatto un anno importante perché non è semplice arrivare in fondo a più competizioni e peccato non sia riuscita nella ciliegina perché Italiano ha fatto un lavoro ottimo. E' un allenatore che ha fatto tutte le categorie, con la gavetta è arrivato in alto e ha avuto l'occasione di allenare una squadra importante e ha fatto un bel lavoro come risultati e come gioco che è stato bello e ha dato soddisfazione ai tifosi viola".



Da ex Verona, un giudizio su Ngonge? "E' un buon giocatore, che ha i colpi, fa gol ed ha ottimo tiro ed incide nelle partite importanti anche se ancora va a sprazzi. Sotto le mani di Italiano migliorerebbe anche questo aspetto. Il punto di forza è superare gli avversari che nessuno sa fare più e saper tirare in porta. Centravanti? In questo ruolo non credo abbia giocato a Verona, ma può fare un falso 9, certo non è un centravanti di peso. Può tirar fuori gli avversari, ma è giovane ha margini di crescita e miglioramento".



Montipò obiettivo viola? "Da due anni sta facendo molto bene ed ha fatto un campionato straordinario, sa dare serenità al reparto difensivo al Verona. Ha giocato solo in Italia e in Italia ha dimostrato di saper fare la differenza".