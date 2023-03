PELLEGATTI A RFV, Nico vs Theo? Sfida ad alta velocità

Il giornalista sportivo Carlo Pellegatti, molto vicino alle vicende rossonere, ha parlato in diretta a Radio Firenzeviola, durante Palla al Centro: "Stiamo rivedendo un Milan che gioca a calcio. Per fortuna è stato bravissimo Pioli a ritrovare i giusti punti da aggiustare. Siamo tornati ai nostri buoni livelli, sia sul piano del gioco che sul piano dei risultati".

Sul ritorno di Ibra: "Adesso a Milano ci divertiamo a giocare. Ibra ha iniziato ad allenarsi con i compagni da più o meno quattro partite e il Milan nelle ultime 4 gare ha riniziato a giocare. Credo che non sia un caso, la sua presenza è molto importante perché lui sa come si vince".

Scontro Gonzalez-Theo: "Sarà uno scontro ad alta velocità, sarà lo spettacolo nello spettacolo".

Sulla Fiorentina: "Ci sono state tante Fiorentine in questo campionato. Per me è tra le prime sette in Italia, la vorrei vedere vicino all'Atalanta. 25 punti in campionato con i giocatori che ha e un bravo allenatore sono veramente pochi. Italiano è un eccellente allenatore. Firenze la metto nelle trasferte difficili della stagione. La classifica non rispecchia assolutamente il valore della squadra".