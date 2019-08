PEDULLÀ, De Paul, strada segnata: in settimana...

L'esperto di mercato Alfredo Pedullà ha fatto il punto sulle principali trattative di mercato che coinvolgono la Fiornetina. Ecco le sue parole in merito: "La panchina di ieri di De Paul è un segnale, la cifra di chiusura sarà di circa 30 milioni: le trattative vanno avanti in modo intenso ormai da venerdì. Benassi è un profilo che può interessare solo se partirà Fofana, altrimenti credo che il giocatore sia destinato a restare a Firenze. De Paul può giocare come esterno ed è gradito rispetto a Raphinha, che non è la priorità assoluta. La volontà è quella di chiudere l'operazione e i soldi in ballo, 30 milioni, sono quelli che la Fiorentina voleva mettere sul piatto per Berardi: è la settimana della chiusura. Non penso che si andrà oltre il fine settimana, la situazione è scandita: potrebbe definirsi il tutto al massimo tra giovedì e venerdì. L'Udinese ha capito che trattenere il ragazzo non avrebbe senso. Questa operazione vince per distacco sulle altre perché farebbe fare un salto di qualità notevole alla squadra. La strada è segnata, con i viola davanti a tutte le altre".