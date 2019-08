PEDRO, Chiusura vicina: i dettagli della trattativa

Pedro-Fiorentina: la chiusura è sempre piú vicina. Secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it la Fiorentina ha praticamente chiuso per il trasferimento a titolo definitivo dell'attaccante del Fluminense a 15 milioni di euro.

I due club stanno ancora battagliando sui dettagli relativi ai bonus e alla percentuale sulla futura rivendita del calciatore, ma filtra comunque grande ottimismo sulla riuscita dell'affare. Gli intermediari sono al lavoro anche in questi minuti per riuscire a mettere tutto a posto in tempo con la chiusura del mercato ma la sensazione è che Pedro possa essere al più presto un nuovo giocatore della Fiorentina.

