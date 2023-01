PECCI A RFV, Il mercato non risolve tutto. Belotti...

L'ex centrocampista della Fiorentina e del Torino, Eraldo Pecci, ha parlato in esclusiva a Radio Firenzeviola durante la trasmissione Viola Amore mio per discutere sulle voci di mercato e le prospettive in casa gigliata.

Le big prendono sotto gamba la Coppa Italia?

"Quando fai giocare le riserve fai fatica, se cambi tanti giocatori puoi non avere la stessa amalgama. Non è una questione di stanchezza, ma di titolari e riserve, che ci sono per un motivo nelle squadre. Se metti due riserve va bene, ma se cambi gran parte del telaio non va bene".

Sul turnover: "Ognuno fa le sue scelte, ma se perdi non ti devi meravigliare".

La Coppa Italia può diventare il vero obiettivo della Fiorentina?

"Certo, è pur sempre un trofeo. Se giochi in casa hai un piccolo vantaggio, le sorprese sono difficili quando certe squadre giocando in trasferta contro le grandi".

Prosegue: "Ci si aspettava molto dopo la scorsa stagione, la Viola faceva un gran gioco. Quest'anno hanno molti punti in meno. Quando vendi Vlahovic e non trovi un sostituto è tutto una conseguenza, ma dipende uno cosa cerca. C'è un errore di fondo per cui si pensa che il mercato risolva tutto, ma non è così. Devi avere uno "scheletro" e devi lavorarci su. Sul mercato o hai "culo" o sei bravo".

Cosa pensa di Belotti?

"Sempre stato un buon giocatore, poi ha fatto due anni da solo contro tutti come unica punta. Ora si è un po' involuto, ma ha qualità. Fa la riserva alla Roma e questo mi lascia perplesso".

Lo prenderebbe alla Fiorentina?

"Ultimamente sul mercato guadagna chi vende, ma ad oggi ho dubbi possa far la differenza: un direttore sportivo deve essere bravo a capire se conviene".

Che idea si è fatto della società Viola?

"Io guardo le partite e sono a posto così".

Cosa ne pensa del probabile arrivo di Sirigu?

"Sirigu ha un passato e una storia anche in nazionale: potrebbe essere utile. Poi certo, verrebbe a fare il dodicesimo".

Su Terracciano: "Ha fatto la gavetta, è bravo, ma preferisco i portieri che usano le mani anziché i piedi".