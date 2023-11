PECCI A RFV, Fiorentina -Bologna vale il biglietto

FirenzeViola.it

Il doppio ex di Fiorentina-Bologna Eraldo Pecci è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Firenze in campo" per parlare della sfida di domani: "E' una partita che interessa tutti, vale ila pena prendere il biglietto, perché giocano e fanno divertire poi su dove arriveranno la soddisfazione di fare bene sarà già sufficiente, sono emtrambe squadre che devono crescere dietro alle big"

La vittoria con il Cuckaricki? Bisogna giocare per vincere, ma se uno diice che se non gioca bene non si diverte è un altro conto. Contava il risultato, come ha detto Italiano. Poi lo spettacolo lo fa la qualità dei giocatori. Se hai atleti di più di 20 anni non è che il tecnico può fargli fare più di quello che sanno fare"

Le piace Beltran? Me ne aveva parlato bene Daniel Bertoni, per dare un giudizio voglio vederlo meglio. Ma nel campionato italiano ci ha messo sei mesi anche Falcao per fare un nome, bisogna dare tempo"

Che clima si vive nelle due città lei che ne ha vissute tante di sfide in passato? "In passato era molto sentita, sono successi anche brutti episodi, ognuna voleva primeggiare mentre dopo gli anni 70 nessuna delle due ha avuto questa capacità di lottare per la vetta. L'ultima partita al Franchi venni con la Juve e sentii tensione ma in quesyto caso sarà una bella partita perché entrambe le squadre giocano un bel calcio anche se il Bologna lo fa prendendo meno gol. Al di là del tifo insomma quando non sei in vetta se ti diverti anche non fa mai male perché questa è l'essenza del gioco del calcio"